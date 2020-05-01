Трамп пригрозив Китаю новими тарифами в якості покарання за коронавірус

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент США впевнений, що коронавірус виник в китайській лабораторії

Президент США Дональд Трамп заявив, що торговельна угода з Китаєм тепер має другорядне значення через пандемію коронавірусу, а також пригрозив новими тарифами Пекіну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За словами Трампа, його адміністрація розробила відповідні заходи у зв'язку зі спалахом COVID-19.

"Ми підписали торговельну угоду, за якою вони (Китай, - ред.) повинні були купувати, і вони насправді багато купували. Але тепер це стає вторинним щодо того, що сталося з вірусом. Ситуація з вірусом просто неприйнятна", - сказав Трамп журналістам.

На питання, чи буде він розглядати питання про те, щоб Сполучені Штати припинили виплату своїх боргових зобов'язань як спосіб покарати Пекін, Трамп сказав: "Ну, я можу зробити це по-іншому. Я можу зробити те ж саме, але навіть за більші гроші, просто встановивши тарифи. Так що мені не потрібно цього робити".

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп впевнений, що коронавірус виник в лабораторії в Китаї. За його словами, Пекін не міг зупинити COVID-19, або не став цього робити.

Також повідомлялося, що США, найбільш постраждала від коронавірусу країна, намагається зробити Китай головним і, по суті, єдиним винуватцем пандемії. Мова йде і про введення санкцій, і про розрив економічних зв'язків, що цілком вкладається у філософію правління Трампа.

Зазначимо, спецслужби США дійшли до висновку, що COVID-19 не був виведений штучно або генетично модифікований.