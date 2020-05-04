Китай намагався приховати помилку з коронавірусом, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп вважає, що в Китаї визнали це, але набагато пізніше, а не відразу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай після появи коронавірусу "зробив жахливу помилку" і намагався її приховати. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Трамп вважає, що найгіршим рішенням китайської влади стало те, що вони заборонили в'їзд у Китай, але не заборонили в'їзд своїм жителям в США і по всьому світу.

"Я думаю, що вони (влада Китаю) вчинили жахливу помилку і не хотіли її визнати. Ми хотіли приїхати (в КНР для проведення розслідування), але вони не хотіли пускати, навіть Всесвітню організацію охорони здоров'я не хотіли пускати. Вони визнали це, але набагато пізніше, а не відразу. По-моєму, вони зробили помилку і намагалися приховати, загасити її немов пожежу, і не змогли зробити це", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація американського президента Дональда Трампа наказала спецслужбам встановити, чи був факт приховування пандемії коронавірусу Китаєм та Всесвітньою організацією охорони здоров'я. До цього Трамп пообіцяв Китаю серйозні наслідки за приховування фактів про коронавірус.

Зазначимо, половина штатів США починає пом'якшення карантинних обмежень. Так, в Техасі дозволили часткове відновлення роботи ресторанам, роздрібним магазинам і торговим центрам.