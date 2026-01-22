ua en ru
Российская армия в Украине перестала расти из-за украинских дронов, - Зеленский

Швейцария, Давос, Четверг 22 января 2026 17:35
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина впервые достигла того, что российская армия во время войны перестала увеличиваться. Украинские дроны нанесли россиянам огромные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время выступления в Давосе.

Зеленский отметил, что российские потери сейчас самые большие из тех, которые когда-либо несла оккупационная армия. Реальная статистика потерь свидетельствует о том, что 35 тысяч россиян было только убито в прошлом декабре. Для сравнения, в декабре 2024 года россияне потеряли убитыми 14 тысяч единиц живой силы.

"Поэтому Россия не думает об этом, но мы об этом думаем. Мы думаем, как они теряют, и как много солдат они теряют. Мы знаем, что они мобилизуют 40-43 тысячи в месяц, и они начали терять 45 (тысяч)", - отметил президент.

Зеленский добавил, что из мобилизованных 43 тысяч россиян до 15% убегают (дезертируют), также есть раненые россияне, но сейчас факт - что российская армия перестала увеличиваться, поскольку хорошо работают операторы украинских дронов и дроновые технологии.

"Но в любом случае, мы хотим остановить эту войну сейчас", - добавил он.

Отметим, что потери россиян из-за дронов реально сильно растут. Например, только за вторую декаду января военные Координационного центра беспилотных систем 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ШР ДШВ) ВСУ уничтожили или ранили почти полтысячи оккупантов.

Добавим, что по состоянию на 22 января потери россиян за сутки составили более 1000 оккупантов, почти 700 дронов и 53 артиллерийские системы. По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие потери РФ с 24 февраля 2022 года составляют 1 230 810 единиц живой силы - в эту цифру входят погибшие, раненые, пленные и пропавшие без вести россияне.

