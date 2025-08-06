Трамп ударил по Индии 25% пошлинами из-за ее торговли с Россией

В указе сказано, что на основании полученной от высокопоставленных чиновников информации Трамп пришел к выводу, что "политика правительства Российской Федерации продолжают представлять исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

"Для решения этой угрозы я постановляю ввести дополнительную адвалорную пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно закупает нефть у России", - уточняется в указе.

Стоит заметить, что адвалорная пошлина - это таможенная пошлина, размер которой рассчитывается как процент от стоимости товара, а не в фиксированной сумме за единицу. В частности, если товар стоит 1000 долларов, а адвалорная пошлина составляет 25%, то при ввозе товара нужно будет уплатить 250 долларов пошлины.

Тарифы вступят в силу не позднее чем через 21 день после подписания указа.

В указе отмечается, что президент оставляет за собой право его изменить, если "иностранное государство предпримет ответные действия, или если Россия и страны, на которые распространяется указ, начнут сотрудничество по вопросам нацбезопасности и внешней политики".

К слову, с 1 августа США ввели против Индии 25% пошлины. Новое решение Трампа - это уже дополнительные тарифы сверх тех, которые действуют с начала месяца.