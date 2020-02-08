Трамп звільнив Сондленда з посади посла США в ЄС

Президент США Дональд Трамп звільнив американського посла в ЄС Гордона Сондленда, який давав свідчення в ході процедури імпічменту стосовно нинішнього американського лідера. Про це повідомляє газета The Washington Post.

Як зазначає газета, це другий свідок після співробітника Ради національної безпеки підполковника Александера Віндмана знятий з посади.

"Мені сьогодні було повідомлено, що президент має намір негайно відкликати мене. Я вдячний президенту Трампу за надану можливість попрацювати (послом, - ред.), секретарю Помпео за його постійну підтримку", - сказав Сондленд.

Нагадаємо, співробітника Ради національної безпеки підполковника Александера Виндмана, який дав свідчення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту, відсторонили від посади.

раніше повідомлялося, що американський Сенат виправдав Трампа за обома статтями звинувачення в рамках імпічменту. Так, американський президент був визнаний винним у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Як повідомляло РБК-Україна, Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи звинувачували Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, з якою зв'язаний син Джо Байдена.