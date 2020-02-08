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З Білого дому звільнили співробітника, який дав свідчення проти Трампа

Новини » В світі     08.02.2020 - 00:08
З Білого дому звільнили співробітника, який дав свідчення проти Трампа
Фото: Александр Віндман (facebook.com/judy rinkley)

За словами адвоката, Виндмана попросили піти за те, що він сказав правду

Співробітник Ради національної безпеки підполковник Александер Віндман, який дав свідчення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту, звільнений з Білого дому. Про це заявив адвокат Віндман Девід Прессман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, Виндмана попросили піти за те, що він сказав правду.

"Кожному американцеві зрозуміло, чому робота цієї людини завершилася, чому в країні тепер на одного солдата, який служив у Білому домі, менше. Віндмана попросили піти за те, що він сказав правду", - сказав Прессман.

Раніше Трамп заявив, що Віндман може бути відправлений у відставку після свідчень у процесі імпічменту.

"Я не задоволений ним. Ви думаєте, що він мене повинен влаштовувати?.. Вони приймуть це рішення", - заявив він, відповідаючи на питання про те, що Віндмана можуть звільнити з Ради національної безпеки.

Джерело агентства, знайоме з ситуацією, повідомило, що Віндман буде переведений в Міністерство оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський Сенат виправдав Трампа за обома статтями звинувачення в рамках імпічменту. Так, американський президент був визнаний винним у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Як повідомляло РБК-Україна, Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи звинувачували Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, з якою зв'язаний Джо Байден.

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