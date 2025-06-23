Трамп: все ядерные объекты Ирана уничтожены, спутники подтверждают ущерб

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 13 июня ВВС Израиля начали атаковать ядерные и военные объекты Ирана. Кроме того, ЦАХАЛ ликвидировал несколько десятков топовых командиров РФ. С тех пор обе страны обмениваются взаимными ударами.

Однако самым интригующим был вопрос, присоединятся ли к операции США. Уже в ночь на 22 июня стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, В Натанзе и в Фордо.

Вчера Трамп заявил, что США удалось "вырвать бомбу из рук Ирана". Причем это произошло до того, как Тегеран успел ее использовать.

Госсекретарь Марко Рубио отметил 22 числа, что США пока не готовят новых операций против Ирана. Также он сказал, что в течение еще нескольких дней никто не будет знать, переместил ли Иран часть своих ядерных материалов до ударом Америки.

В ответ на атаку Иран резко отреагировал на обстрелы, обвинив администрацию Трампа в "предательстве дипломатии".

Подробнее о том, как была совершена атака на Иран и что известно об этой операции - читайте в материале РБК-Украина.

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