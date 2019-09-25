В Євросоюзі різко відреагували на стенограму розмови Зеленського з Трампом

Фото: Майя Коціянчич (verelq.am)

В ЄС назвали допомогу Україні "безпрецедентною"

В Європейському союзі відреагували на критику президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського щодо недостатньої допомоги Україні з боку європейських країн під час телефонної розмови в липні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, речниця верховного представника Євросоюзу із закордонних справ Майя Коціянчич заявила, що підтримка європейських країн для України є "безпрецедентною". Вона наголосила, що за 5 років ЄС зібрав для України найбільший в історії блоку пакет підтримки.

"Будучи переконаним прихильником України і її демократичного шляху, і визнаючи безпрецедентні проблеми, з якими стикається Україна, і безпрецедентні зусилля з проведення реформ після революції 2014 року, Європейський союз разом з європейськими фінансовими інститутами мобілізував понад 15 мільярдів євро грантів і позик для підтримки процесу реформ", - йдеться в заяві Коціянчич.

Як зазначила представник ЄС, вказана сума допомоги у понад 15 млрд євро не включає "численні внески", які були надані Україні від окремих країн-членів Євросоюзу.

"Послідовним меседжем було - чим більше реформ в Україні, тим більше підтримки ЄС. І за останні 5 років в результаті цієї амбітної програми реформ, рішуче підтримуваної і супроводжуваної Європейським союзом, Україна досягла більшого, аніж два десятиліття тому", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час липневої телефонної розмови Доналд Трамп та Володимир Зеленський розкритикували Євросоюз за недостатню підтримку України. Зокрема, Трамп критикував позицію Німеччини, в тому числі, канцлера Ангели Меркель.