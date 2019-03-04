Трамп дорікає конгресменам-демократам через зрив саміту з Кім Чен Ином

На думку президента США, свідчення його екс-адвоката у Конгресі могли сприяти зриву саміту

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что показания в Конгрессе Майкла Коэна могли стать одной из причин досрочного прекращения саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во Вьетнаме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп назвал показания Коэна "новой низшей точкой в ​​американской политике".

"Для демократов допрашивать на открытых слушаниях осужденного лжеца и мошенника в то же время, когда идет очень важный ядерный саммит с Северной Кореей, это, наверное, новая низшая точка в американской политике", - отметил Трамп и подчеркнул, что это могло спровоцировать досрочное прекращение переговоров с КНДР.

Он также сообщил, что такого никогда раньше не происходило в отсутствие президента в стране.

"Такого никогда не было во время пребывания президента за рубежом. Позор!", - написал Трамп.

Так, экс-адвокат Трампа Майкл Коэн в течение трех дней давал показания на слушаниях в Конгрессе США. Публичные показания он давал и 27 февраля, когда проходил саммит США-КНДР в Ханое. Во время этих слушаний Коэн заявил, что президент заставил его солгать о расследовании о бизнесе в России во время президентской кампании.

Напомним, Трамп на пресс-конференции после саммита в Ханое заявил, что третьего саммита с Ким Чен Ыном, скорее всего, не будет. Так, главы США и КНДР не договорились о денуклеаризации Корейского полуострова.

Как писало РБК-Украина, Трамп отказал Ким Чен Ыну в полной отмене санкций.

Так, 27 февраля во вьетнамском Ханое состоялся саммит лидеров США и Северной Кореи. Однако он завершился досрочно, поскольку стороны не смогли достичь согласия в вопросе денуклеаризации полуострова.

Позже стало известно, что причиной провала переговоров могло стать требование США закрыть секретную базу по обогащению урана, которая находится близ Пхеньяна.