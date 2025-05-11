Повлиял Трамп? Путин проведет переговоры с Эрдоганом по войне в Украине
Российский диктатор Владимир Путин анонсировал, что у него будет разговор с предзидетом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они будут говорить о войне в Украине и возможных переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.
В ходе выступления перед прессой Путин предложил возможность провести прямые переговоры между Москвой и Киевом. В частности Остин бб, он назвал дату 15 мая, а место проведения - Стамбул. То самый город, где были переговоры между РФ и Украиной в 2022 году.
"Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров и президент Эрдоган очень многое сделал для их организации... Завтра у нас намечан разговор с президентом Турции господином Эрдоганом", - сказал Путин.
Он добавил, что хочет попросить Эрдогана о том, чтобы тот предоставил площадку для проведения переговоров в Турции.
"Надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира в Украине", - резюмировал Путин.
Трамп привлек Эрдогана к переговорам
Напомним, в начале этой недели президент США Дональд Трамп заявил, что хочет привлечь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к процессу прекращения огня войны в Украине.
"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался многих тем, включая войну России с Украиной, все, что касается Сирии, Газы и многого другого... В любом случае, я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над тем, чтобы положить конец бессмысленной, но смертельно опасной войне между Россией и Украиной - сейчас", - написал президент США
Также мы писали, что вчера США, "колация желающих" и Украина - предложили России полную остановку боевых действий сроком на 30 дней, начиная с 12 марта. Идею в том числе поддержала Турция, которая заявила, что готова взять на себя мониторинг соблюдения режима прекращения огня, если соглашение будет достигнуто.
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