Трамп об ударах иранскими "Шахедами" по Украине: получаю отчеты, но с Путиным не говорил

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с российским диктатором Владимиром Путиным о покупке Россией оружия у Ирана.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время общения с журналистами, трансляцию которого вел Fox News.

Сначала у Трампа спросили, что говорил он Путиным о покупке оружия у Ирана и Северной Кореи. На что тот ответил, что конкретно об этих вопросах они не говорили.

Затем Трамп заявил, что для него все вопросы являются важными, и загадал о детях, которые живут в России.

"Многие дети сейчас живут в России. Много детей сейчас живут в России. Это ужасная ситуация, которая никогда бы не произошла, если бы я был президентом", - сказал он, вероятно имея в виду вывезенных в РФ украинских детей.

Затем у Трампа спросили, почему он ничего не делает с тем, что Украина находится под атакой иранских дронов.

На это американский президент ответил, что получает отчеты об этом.

"Я получаю отчеты об этом. И мы смотрим на отчеты. Вы правы. Они производят много беспилотников. Иран производит много беспилотников. И они делают очень эффективные дроны. Кое-что они делают очень эффективно. Но Иран очень высоко в моем списке того, за чем надо следить. И как вы, наверное, знаете, я недавно отправил им письмо", - ответил Трамп.

По его словам, в письме к Ирану речь шла о том, что стране или "придется принять решение так или иначе".

"Или мы будем говорить и решать все путем переговоров, или с Ираном произойдут очень плохие вещи. И я не хочу, чтобы это произошло. Очень, очень плохие вещи могут произойти в Иране.", - сказал Трамп.

Напомним, что ранее в этом месяце Трамп заявил, что отправил письмо верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи.

"Есть два варианта: военный путь или соглашение", - предупредил Трамп в письме.

Однако Хаменеи отверг предложение США о переговорах, назвав его "обманом" и заявив, что диалог с администрацией Трампа лишь "затянет узел санкций и усилит давление на Иран".

В Вашингтоне лидеру Ирана посоветовали поставить интересы народа выше террора и пойти на переговоры.

Интересно и то, что по данным СМИ, администрация Трампа обратилась к Путину с просьбой быть посредником в общении с Ираном по таким вопросам, как ядерная программа.

Договор о сотрудничестве РФ и Ирана

Напомним, в январе этого года Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Однако о чем именно идет речь в этом договоре - неизвестно.

Стоит заметить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Иран стал одним из основных поставщиков оружия россиянами. В частности, речь об ударных дронах типа "Шахед", которыми россияне атакуют украинские территории каждую ночь.