Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп не интересовался деталями мирного плана США для Украины, - WP

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп не был "слишком вовлечен" в детали мирного плана о завершении войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

WP ссылается на слова американского чиновника на условиях анонимности, который рассказал, что Трамп получал лишь общие инструкции по переговорам.

"Вы говорите ему: "Я попробую добиться соглашения". Он отвечает: "Отлично, попробуйте сделать, что сможете". И это весь объем информации, который он имеет", - рассказал чиновник.

Он также добавил, что в Вашингтоне царил "абсолютный хаос", поскольку даже подразделения Белого дома "не знали, что происходит".

То же самое рассказал и европейский чиновник, который сказал, что 21 ноября столица США была "почти удивлена всем этим".

"Обычно, когда есть больше [информации], ощущения другие. [...] Мы чувствовали, что Вашингтон был удивлен действиями Уиткоффа (спецпредставитель США Стив Уиткофф - ред)", - добавил он.

 

Мирный план США для Украины

Напомним, ранее Bloomberg писал, что мирный план для завершения войны России против Украины, который США представили Украине, разработали в октябре спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять президента США Трампа Джаред Кушнер вместе с российским посланником Кириллом Дмитриевым в Майами.

По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио не знал о разработке мирного плана. Президент США Дональд Трамп не участвовал в процессе, но одобрил мирный план Виткоффа и Дмитриева после ознакомления с планом.

Также сообщалось, что американские чиновники тайно консультируются с российскими для разработки нового "мирного плана" по Украине.

Что на самом деле происходит с мирным планом для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

