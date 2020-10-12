Twitter позначив запис Трампа таким, що вводить в оману

Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)

Соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа таким, що "вводить в оману". Трамп стверджує, що у нього виробився імунітет до коронавірусу COVID-19 і що він більше не заразний.

Про це йдеться в повідомленні під твітом Трампа.

Наголошується, що запис порушив правила Twitter про поширення оманливої і потенційно шкідливої інформації, пов'язаної з COVID-19.

Проте запис не видалили, оскільки вона "потенційно становить суспільний інтерес".

Нагадаємо, Трамп запевняє, що що повністю вилікувався від COVID-19 і не представляє загрози з точки зору передачі вірусу іншим.

Раніше Facebook видалила пост Трампа, де він стверджував, що COVID-19 менш небезпечний, ніж сезонний грип.