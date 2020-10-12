ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Twitter позначив запис Трампа таким, що вводить в оману

Вашингтон, Понеділок 12 жовтня 2020 01:04
Twitter позначив запис Трампа таким, що вводить в оману
Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Автор: Инна Собора

Соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США Дональда Трампа таким, що "вводить в оману". Трамп стверджує, що у нього виробився імунітет до коронавірусу COVID-19 і що він більше не заразний.

Про це йдеться в повідомленні під твітом Трампа.

Наголошується, що запис порушив правила Twitter про поширення оманливої і потенційно шкідливої інформації, пов'язаної з COVID-19.

Проте запис не видалили, оскільки вона "потенційно становить суспільний інтерес".

Twitter позначив запис Трампа таким, що вводить в оману

Нагадаємо, Трамп запевняє, що що повністю вилікувався від COVID-19 і не представляє загрози з точки зору передачі вірусу іншим.

Раніше Facebook видалила пост Трампа, де він стверджував, що COVID-19 менш небезпечний, ніж сезонний грип.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Вашингтон
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся