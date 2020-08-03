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У Білому домі проходять екстрені переговори щодо запобігання блокування TikTok

США, Понеділок 03 серпня 2020 03:23
У Білому домі проходять екстрені переговори щодо запобігання блокування TikTok
Фото: Білий дім (pxere.com)
Автор: РБК-Україна

Microsoft має намір викупити додаток TikTok у Bytedance

В Білому домі проходять переговори про запобігання повного блокування китайського додатку TikTok за участю корпорації Microsoft та представників сервісу. Microsoft має намір викупити додаток у Bytedance.

Про це повідомляє Fox Business з посиланням на джерела.

Це обговорення ведеться на тлі заяв президента США Дональда Трампа про намір заборонити сервіс на території країни через підозри в системі безпеки TikTok, який, на думку влади, спрямовує дані користувачів китайської розвідки.

Компанія Microsoft бере участь в обговоренні, оскільки має намір викупити додаток у Bytedance.

Наголошується, що керівництво Microsoft збирається оцінити вигідність угоди і зрозуміти, чи зможе TikTok конкурувати з іншими сервісами на світовому ринку.

Про своє рішення Трамп щодо TikTok повідомить у понеділок, 3 серпня, або вівторок, 4 серпня.

Нагадаємо, в суботу Трамп заявив, що він може заборонити популярну китайську соцмережу TikTok, але ще не прийняв остаточного рішення.

Після такої заяви Трампа, американська компанія Microsoft припинила переговори про купівлю соцмережі TikTok.

Як повідомляло РБК-Україна, заборона на TikTok та інші китайські додатки була введена в Індії після загострення на спірному з Китаєм кордоні.

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