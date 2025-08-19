Трамп тоже отверг идею Путина провести трехстороннюю встречу в Москве, - СМИ

Отметим, что во время этого же разговора Путин предложил провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. Однако украинский лидер моментально отказался от путинского предложения.

Возможно, что именно после этого Кремль резко изменил свою позицию. По данным СМИ, если раньше Москва рассматривала проведение трехсторонней встречи, то сейчас Путин требует переговоров исключительно с Зеленским, без присутствия там Трампа.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, что по итогам встречи в Белом доме 18 августа Трамп позвонил Путину, чтобы договориться о встрече на уровне лидеров. Россия выступила за двусторонний формат встречи. Затем, вероятно, может состояться трехсторонняя встреча с участием Зеленского, Трампа и Путина.

Возможными местами встречи Зеленского и Путина могут стать Женева или Венгрия. В Швейцарии уже заявили, что готовы принять саммит и предоставить Путину "иммунитет" от МУС.