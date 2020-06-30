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Трамп по телефону ображав Меркель і Макрона та хвалився Кім Чен Ину, - CNN

Новини » Політика     30.06.2020 - 11:04
Трамп по телефону ображав Меркель і Макрона та хвалився Кім Чен Ину, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп ніби-то хвалився своїм багатством та геніальністю

Президент США Дональд Трамп під час телефонних розмовах з лідерами держав регулярно принижував екс-прем'єр-міністра Великої Британії Терезу Мей та канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Першій він сказав, що їй не вистачає мужності, а іншу назвав "дурною".

Про це повідомляє видання CNN.

Найбільше розмов у американського лідера було з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони говорили декілька днів на тиждень. У розмові з ним Трамп радів розгрому колишніх президентів Джорджа Буша і Барака Обами і говорив, що з ним співпраця краща.

Також президент США хвалиться королівському спадкоємцеві Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салману і лідеру КНДР Кім Чен Ину своїм багатством, геніальністю, здобутками на посаді президента і говорив про "ідіотизм" своїх попередників.

Німецький чиновник розповів, що дзвінки Трампа справді були "незвичайні" і для їх засекречення були вжиті спецзаходи. Крім Меркель та Мей, американський лідер ображав і президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і прем'єра Австралії Скотта Моррісона.

Нагадаємо, Ангела Меркель допустила відмову США від світового лідерства.

Раніше Трамп розкритикував Меркель, заявивши, що Німеччина платить Росії мільярди доларів за "новісінький газопровід".

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Кім Чен ИнДональд ТрампАнгела Меркель
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