Меркель допустила відмову США від світового лідерства

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель вважає, що світ не повинен розраховувати на лідерство США

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що світ більше не повинен розраховувати на світове лідерство США. А військова присутність Вашингтона в Європі відповідає його власним інтересам.

Про це заявила в інтерв'ю низці європейських ЗМІ, у тому числі The Guardian.

За її словами, світ більше не може приймати як належне те, що США все ще прагнуть стати світовим лідером.

"Вони (країни, - ред.) повинні скорегувати свої пріоритети. Ми виросли з певним знанням того, що США хочуть стати світовою державою... Якщо США зараз добровільно відмовляться від цієї ролі, ми матимемо дуже серйозно замислитися", - зазначила Меркель.

Меркель є першим німецьким лідером, яка народилася і виросла в НДР, раніше вона часто говорила про своє захоплення глобальним впливом США. Однак ще при президенті Бараку Обамі посилювалася критика Берліна в недостатніх військових витратах, а за Трампа критика стала тільки наростати.

У той же час Меркель наголошує, що військова присутність США в Центральній Європі відповідає їх власним інтересам.

"Американські війська в Німеччині допомагають захищати не тільки Німеччину і європейську частину НАТО, але й інтереси Сполучених Штатів Америки", - зазначила вона.

Проте вона погоджується, що Європі необхідно зберегти військовий союз з США.

"Подивіться на світ, подивіться на Китай чи Індію. Є вагомі причини зберігати прихильність трансатлантичному оборонному співтовариству і нашій спільній ядерній парасольці. Але, звичайно, Європа повинна нести більший тягар, ніж під час холодної війни", - додала Меркель.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить чисельність американських військ у Німеччині, оскільки Берлін виступає за будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Він також розкритикував Німеччину і заявив, що вона платить Росії мільярди доларів за "новісінький газопровід".

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Автор: РБК-Україна