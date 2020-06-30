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Трамп по телефону оскорблял Меркель и Макрона и хвастался Ким Чен Ыну, - CNN

Новости » Политика     30.06.2020 - 11:04
Трамп по телефону оскорблял Меркель и Макрона и хвастался Ким Чен Ыну, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп якобы хвастался своим богатством и гениальностью

Президент США Дональд Трамп во время телефонных разговорах с лидерами государств регулярно унижал экс-премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и канцлера Германии Ангелу Меркель. Первой он сказал, что ей не хватает мужества, а другую назвал "глупой".

Об этом сообщает издание CNN.

Больше всего разговоров у американского лидера было с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они говорили несколько дней в неделю. В разговоре с ним Трамп радовался разгрому бывших президентов Джорджа Буша и Барака Обамы и говорил, что с ним сотрудничество лучше.

Также президент США хвалится королевскому наследнику Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману и лидеру КНДР Ким Чен Ыну своим богатством, гениальностью, достижениями на посту президента и говорил об "идиотизме" своих предшественников.

Немецкий чиновник рассказал, что звонки Трампа действительно были "необычные" и для их засекречивания были приняты спецмеры. Кроме Меркель и Мэй, американский лидер оскорблял и президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьера Австралии Скотта Моррисона.

Напомним, Ангела Меркель допустила отказ США от мирового лидерства.

Ранее Трамп раскритиковал Меркель, заявив, что Германия платит России миллиарды долларов за "новехонький газопровод".

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Ким Чен ЫнДональд ТрампАнгела Меркель
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