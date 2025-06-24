Трамп в телефонном разговоре просил Нетаньяху не атаковать Иран, - СМИ

Журналисты, ссылаясь на израильского неназванного чиновника, сообщили, что именно Нетаньяху сказал Трампу в ответ. Он заявил, что отменить операцию уже невозможно и назвал причину.

"Нетаньяху сказал Трампу, что он не может отменить атаку, и что она была необходимой, поскольку Иран нарушил режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

В свою очередь, как пишет CNN, президент США в разговоре с премьер-министром Израиля во вторник утром и был "чрезвычайно жестким и прямолинейным". Источник в Белом доме сообщил телеканалу, что Нетаньяху "понимает серьезность ситуации и беспокойство Трампа".