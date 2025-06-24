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Трамп в телефонном разговоре просил Нетаньяху не атаковать Иран, - СМИ

Фото: Трамп в телефонном разговоре просил Нетаньяху не атаковать Иран (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и призвал его воздержаться от удара по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Журналисты, ссылаясь на израильского неназванного чиновника, сообщили, что именно Нетаньяху сказал Трампу в ответ. Он заявил, что отменить операцию уже невозможно и назвал причину.

"Нетаньяху сказал Трампу, что он не может отменить атаку, и что она была необходимой, поскольку Иран нарушил режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

В свою очередь, как пишет CNN, президент США в разговоре с премьер-министром Израиля во вторник утром и был "чрезвычайно жестким и прямолинейным". Источник в Белом доме сообщил телеканалу, что Нетаньяху "понимает серьезность ситуации и беспокойство Трампа".

Нарушение прекращения огня между Израилем и Ираном

24 июня американский президент Дональд Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня, но позже Израиль заявил о пуске ракет со стороны Ирана.

Перед выездом на саммит Альянса, Трамп выступил с резким заявлением о нарушении огня между Израилем и Ираном, сказав, что страны не понимают, что делают.

Также президент США заявил, что он "недоволен" Израилем и Ираном, а затем добавил, что он "очень недоволен" Тель-Авивом.

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильИранДональд Трамп