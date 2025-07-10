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Трамп и Сенат активно сотрудничают по санкциям против России, - Рубио

США, Четверг 10 июля 2025 15:41
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Трамп и Сенат активно сотрудничают по санкциям против России, - Рубио Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Администрация президента США Дональда Трампа активно сотрудничает с Сенатом США в вопросе введения новых санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио, которое привело агентство Reuters.

"Администрация Трампа сотрудничает с Сенатом США относительно того, как должен выглядеть законопроект санкций против России", - сказал он.

Рубио напомнил, что Трамп "разочарован" поведением России. Но Белый дом, по его словам, надеется, что взаимодействие между Вашингтоном и Кремлем возобновится, когда будет план по решению "конфликта в Украине".

Трамп может ввести новые санкции против РФ

Тем временем Трамп, по данным СМИ, уже готов подписать законопроект о жестких санкциях против России: этот документ предусматривает введение импортных пошлин в размере 500% для стран, которые являются покупателями российских энергоресурсов. Однако есть нюанс: Трамп хочет единолично контролировать процесс наложения и снятия санкций.

В целом Трамп в последние дни значительно изменил отношение к Путину. Например, 8 июля он заявил, что Путин "сливает ему полную чушь", а также пообещал Путину "сюрприз".

Подробнее об изменениях в отношении Трампа к Путину и России, - читайте в нашем авторском материале.

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Российская Федерация Дональд Трамп
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