Окружение Трампа против звонка Путину до перемирия в Украине, - NBC

Окружение президента США Дональда Трампа советует не звонить российскому диктатору Владимира Путину, пока он не обязуется полностью прекратить огонь в Украине.

По словам двух официальных лиц администрации, разговор между Трампом и Путиным на сегодняшний день не запланирован. Чиновники предупредили, что президент может внезапно решить, что хочет поговорит с главой Кремля. Однако они сказали ему, что телефонный звонок - не лучшая идея, если только Путин не сообщит Белому, дома, что он согласен на полное прекращение огня в российско-украинской войне.

Отметим, что ранее Трамп сообщил NBC News, что планирует поговорить с главой Кремля на этой неделе. Он также рассказал, что "очень зол" на Путина за то, что тот сказал, что президент Украины Владимир Зеленский фактически должен уйти в отставку.

Помимо этого NBC пишет, что переговорщик Путина, Кирилл Дмитриев, встретился с чиновниками Белого дома и законодателями-республиканцами вчера вечером. Однако неясно, заходил ли на встречу Трамп.

Также Дмитриев по просьбе президента США встретился с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом и Маркуэйном Маллином. Это тоже произошло вчера в Белом доме. По словам трех официальных лиц США, группа обсудила условия прекращения войны в Украине и требования Путина о прекращении огня.