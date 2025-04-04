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Окружение Трампа против звонка Путину до перемирия в Украине, - NBC

Пятница 04 апреля 2025 04:15
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Окружение Трампа против звонка Путину до перемирия в Украине, - NBC Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Окружение президента США Дональда Трампа советует не звонить российскому диктатору Владимира Путину, пока он не обязуется полностью прекратить огонь в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам двух официальных лиц администрации, разговор между Трампом и Путиным на сегодняшний день не запланирован. Чиновники предупредили, что президент может внезапно решить, что хочет поговорит с главой Кремля. Однако они сказали ему, что телефонный звонок - не лучшая идея, если только Путин не сообщит Белому, дома, что он согласен на полное прекращение огня в российско-украинской войне.

Отметим, что ранее Трамп сообщил NBC News, что планирует поговорить с главой Кремля на этой неделе. Он также рассказал, что "очень зол" на Путина за то, что тот сказал, что президент Украины Владимир Зеленский фактически должен уйти в отставку.

Помимо этого NBC пишет, что переговорщик Путина, Кирилл Дмитриев, встретился с чиновниками Белого дома и законодателями-республиканцами вчера вечером. Однако неясно, заходил ли на встречу Трамп.

Также Дмитриев по просьбе президента США встретился с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом и Маркуэйном Маллином. Это тоже произошло вчера в Белом доме. По словам трех официальных лиц США, группа обсудила условия прекращения войны в Украине и требования Путина о прекращении огня.

Перемирие в Украине

Напомним, в среду 2 апреля, Трамп констатировал прогресс в переговорах о завершении войны между Украиной и Россией.

"Я думаю, мы имеем хорошее сотрудничество со стороны России и Украины, нам надо это (войну, - ред.) остановить", - сказал он в Белом доме.

Также мы писали, что вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дожать россиян для полного прекращения огня можно в ближайшие недели или месяцы.

Отметим, что согласно информации западных СМИ, у Трампа поставили задачу завершить войну в Украине до 20 апреля или же до конца апреля. В то же время некоторые чиновники признают, что этот процесс может быть дольше.

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