Трамп и Карни во время первой встречи обсудили войну в Украине, - СМИ

По словам неназванного высокопоставленного канадского чиновника, во время встречи Трамп и Карни много обсуждали вопросы внешней политики. В целом оба лидера хорошо поладили, а президент США не раз подчеркивал, что для него большая честь принимать нового главу канадского правительства в Белом доме.

О чем говорили Трамп и Карни

Глобальные проблемы, в том числе и война в Украине

Во время встречи Трамп и Карни говорили о:

полномасштабной войне в Украине;

враждебности с Китаем;

ситуации с Ираном.

По словам чиновника, Трамп хотел услышать мнение Карни по этим вопросам, поскольку глава Белого дома пытается выполнить свое предвыборное обещание относительно быстрого завершения войны в Украине, а также обуздать ядерные амбиции Ирана.

В том же числе глава Белого дома просил Карни высказать мнение относительно Израиля и Газы, но на этом вопросе они не задерживались.

Вопрос наркокризиса

Один из старших советников Трампа, Стивен Миллер, присутствовал на встрече и поднимал вопрос наркокризиса. Карни мягко отметил, что Канада не является источником наркотика фентанила и отметил, что план правительства по обустройству границ помог значительно снизить поток нелегальных наркотиков и мигрантов в страну.

"51-й штат" и тарифы

Несмотря на любезность Трампа, как пишет CBC News, Карни дал понять президенту США, что объединение Канады и США в одну страну является бесперспективным и попросил главу Белого дома прекратить разговоры об аннексии.

Трамп, в свою очередь, признал, что для присоединения Канады в качестве 51-го штата "нужны двое", в связи с чем это вряд ли произойдет.

В частности премьер-министр Канады сообщил Трампу, что его тарифы на канадские товары должны быть отменены, если между двумя странами будет заключено новое торговое соглашение.