Трамп и глава Пентагона выступят с заявлением после совещания с разведкой

Чему будет посвящено выступление Трампа, пока неизвестно. За час до этого президент США заслушает закрытый брифинг от разведки.

На прошлой неделе отмечалось, что Дональд Трамп собирается объявить о начале военной операции против Венесуэлы, однако во время своего обращения 18 декабря президент США не упоминал об этой стране.

После расширения военного присутствия у побережья Венесуэлы с сентября США наносят удары по судам, которые, по утверждению американской стороны, причастны к наркоторговле.