Трамп и глава Пентагона выступят с заявлением после совещания с разведкой

Президент США Дональд Трамп вечером 23 декабря по киевскому времени выступит с заявлением. Вместе с ним выступят глава министерства войны Пит Хегсет и командующий ВМС Джон Фелан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на график Белого дома.
Чему будет посвящено выступление Трампа, пока неизвестно. За час до этого президент США заслушает закрытый брифинг от разведки.
На прошлой неделе отмечалось, что Дональд Трамп собирается объявить о начале военной операции против Венесуэлы, однако во время своего обращения 18 декабря президент США не упоминал об этой стране.
После расширения военного присутствия у побережья Венесуэлы с сентября США наносят удары по судам, которые, по утверждению американской стороны, причастны к наркоторговле.
Напомним, 16 декабря президент США объявил полную блокаду для подсанкционных нефтяных танкеров, которые входят в Венесуэлу и выходят из ее вод. Трамп, пытаясь перекрыть основной источник режима Венесуэлы, усиливает давление на президента страны Николаса Мадуро.
Эксперты в нефтяной отрасли говорят, что если Венесуэла не сможет экспортировать нефть, ее резервуары для хранения заполнятся невостребованными запасами, после чего государственной компании Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) придется начать закрывать нефтяные скважины.
Отметим, что вчера глава Пентагона Пит Хегсет предупредил, что США продолжат задерживать танкеры, которые выходят из Венесуэлы. Он подчеркнул, что так будет продолжаться до тех пор, пока режим Мадуро не вернет "все американские активы".
Помимо блокады, Трамп объявил правительство Мадуро иностранной террористической организацией, обвинив его в причастности к наркоторговле. Также он сказал на днях, что не исключает в будущем военной кампании против Венесуэлы.