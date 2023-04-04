Трамп в суде отверг все обвинения в свою сторону

Он отрицает десятки пунктов обвинения в фальсификации деловой документации и сговоре в связи с его предполагаемой ролью в выплате денег "под шумок" двум женщинам в конце его президентской кампании 2016 года.

Обвинительное заключение - первое в отношении бывшего президента - было оглашено в ходе краткого разбирательства в суде судьей Хуаном Мерчаном.

Дональд Трамп стал первым президентом США, действующим или бывшим, которому были предъявлены уголовные обвинения.

Напомним, в четверг, 30 марта, большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка обвинило Трампа за выплату 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс. Против Трампа выдвинуто более 30 пунктов, связанных с бизнес-мошенничеством.

Детальнее о ситуации с Дональдом Трампом читайте в материале РБК-Украина - "Впервые в истории США. В чем хотят обвинить Трампа и угрожает ли ему арест".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.