UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Трамп у суді відкинув усі звинувачення у свій бік

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Колишній президент США Дональд Трамп не визнав себе винним за 34 пунктами обвинувального ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

Він заперечує десятки пунктів обвинувачення у фальсифікації ділової документації та змові у зв'язку з його ймовірною роллю у виплаті грошей "під шумок" двом жінкам наприкінці його президентської кампанії 2016 року.

Обвинувальний висновок - перший щодо колишнього президента - було оголошено під час короткого розгляду в суді суддею Хуаном Мерчаном.

Дональд Трамп став першим президентом США, чинним або колишнім, якому було висунуто кримінальні обвинувачення.

Нагадаємо, у четвер, 30 березня, велике журі присяжних у суді Нью-Йорка звинуватило Трампа за виплату 130 тисяч доларів актрисі Стормі Деніелс. Проти Трампа висунуто понад 30 пунктів, пов'язаних із бізнес-шахрайством.

Детальніше про ситуацію з Дональдом Трампом читайте у матеріалі РБК-Україна - "Вперше в історії США. У чому хочуть звинуватити Трампа та чи загрожує йому арешт".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп