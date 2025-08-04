Трамп создает условия, в которых РФ будет вести переговоры о прекращении огня, - посол

Президент США Дональд Трамп создает условия, в которых Россия будет вынуждена вести переговоры с Украиной о прекращении огня.

Как сообщает РБК-Украина , об этом посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил в эфире Bloomberg TV.

"Трамп четко заявил, что эта война должна закончиться, что смерть, резня и кровопролитие, которые мы видим на поле боя ежедневно, где гибнут тысячи солдат, и, конечно, атаки на некоторые города в Украине, где жертвами становятся и мирные жители. Этому должен положить конец", - сказал Уитакер.

Он отметил, что на поле боя нет никакого решения. Дипломатическое решение - единственный путь.

"И президент Трамп создает условия, в которых Россия сядет за стол переговоров и будет вести переговоры о прекращении огня, потому что это то, что необходимо для прекращения убийств. И я думаю, что вторичные санкции и тарифы против тех, кто платит за эту войну, таких как Китай, Индия и Бразилия, покупая нефть, которую добывает Россия, - это очевидный следующий шаг, чтобы попытаться завершить эту войну", - добавил посол.

Уитакер напомнил, что Трамп буквально на днях сказал, что Россия очень хорошо умеет избегать санкций. Однако, по его мнению, вторичные санкции действительно ударят по России там, где это важно, а именно по ее основному источнику дохода, которым является продажа нефти этим странам.

"И поэтому президент Трамп, знаете, разыгрывает эту карту, если Россия не сможет договориться о прекращении огня. Но в то же время, знаете, России просто нужно прекратить эту войну. Они не выигрывают ее на поле боя. Они получают незначительные, если вообще получают, достижения. Поэтому нам просто нужно прекратить эту войну. И я думаю, что эти санкции - следующий шаг", - отметил он.

Посол США при НАТО подчеркнул, что Трамп будет продолжать работать над созданием условий, необходимых для того, чтобы привлечь Россию к столу переговоров и достичь прекращения огня.

Он также добавил, что США собираются убедиться, что Украина имеет все необходимое для самозащиты.

"Они, особенно системы противовоздушной обороны США, работали, поскольку каждую ночь их атакуют беспилотники, ракеты и все остальное, что посылает Россия. Поэтому, я имею в виду, они, очевидно, хотят больше таких систем, потому что знают, что они работают, и знают, что они очень успешно устраняют эти угрозы", - сказал Уитакер.

В то же время он отметил, что украинским военным нужно иметь возможность защищаться на передовой.

"Это действительно печальная ситуация на передовой. И нам просто нужно положить этому конец. Президент Трамп видит это таким, каким оно есть. И, знаете, давайте просто надеяться, что, принимая меры в августе, мы сможем довести эту войну до прекращения огня", - добавил посол.