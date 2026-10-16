Трамп не стал винить Путина в войне с Украиной и пообещал "обнародовать подробности"

Президент США Дональд Трамп сказал, что он "знает подробности" о войне в Украине и о причинах ее начала.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
У Трампа спросили, забыл ли он, что именно российский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины.
"Ну, знаете, я знаю подробности, хорошо? И в какой-то момент я обнародую эти подробности. Но меня ничего не волнует, кроме одного: я хочу, чтобы эта война наконец закончилась", - ответил президент.
По его словам, в среднем на войне РФ против Украины каждый месяц погибают около 25 тысяч солдат. А в прошлом месяце погибли "32 тысячи солдат".
"И я думаю, что оба лидера, с которыми я веду переговоры, - оба они, я думаю, тоже хотят, чтобы эта война закончилась. И я думаю, что она закончится", - добавил Трамп.
Напомним, только недавно президент США Дональд Трамп заявил о том, что с российским диктатором Владимиром Путиным "легче иметь дело", чем с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также Трамп обвинял главу украинского государства в "нежелании заключать сделку".
Президент Зеленский, комментируя такие упреки, отмечал, что Украина имеет полное право на оборону, поскольку на нее напали. Также он уточнил, что ему лично легче иметь дело с Трампом, чем с Путиным.