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Трамп не стал винить Путина в войне с Украиной и пообещал "обнародовать подробности"

21:43 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Иван Носальский
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп сказал, что он "знает подробности" о войне в Украине и о причинах ее начала.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У Трампа спросили, забыл ли он, что именно российский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины.

"Ну, знаете, я знаю подробности, хорошо? И в какой-то момент я обнародую эти подробности. Но меня ничего не волнует, кроме одного: я хочу, чтобы эта война наконец закончилась", - ответил президент.

По его словам, в среднем на войне РФ против Украины каждый месяц погибают около 25 тысяч солдат. А в прошлом месяце погибли "32 тысячи солдат".

"И я думаю, что оба лидера, с которыми я веду переговоры, - оба они, я думаю, тоже хотят, чтобы эта война закончилась. И я думаю, что она закончится", - добавил Трамп.

Скандальные заявления Трампа

Напомним, только недавно президент США Дональд Трамп заявил о том, что с российским диктатором Владимиром Путиным "легче иметь дело", чем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Трамп обвинял главу украинского государства в "нежелании заключать сделку".

Президент Зеленский, комментируя такие упреки, отмечал, что Украина имеет полное право на оборону, поскольку на нее напали. Также он уточнил, что ему лично легче иметь дело с Трампом, чем с Путиным.

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