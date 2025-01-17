Трамп станет президентом США с долгом в более полумиллиарда долларов, - CBS

У новоизбранного президента США Дональда Трампа накопился долг в более 500 миллионов долларов. Он возник в деле о гражданском мошенничестве, по которому суд назначил политику ежедневное начисление штрафных процентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Издание напомнило, что в феврале 2024 года Трампу, двум его сыновьям и бывшему руководителю его компании, суд штата Нью-Йорк приказал выплатить 364 миллиона долларов "нечестно полученной прибыли", а также миллионы долларов процентов за прошлые годы. На сумму, которая на то время составляла 464 миллионов доларов, ежедневно продолжали начислять более 114 тысяч долларов процентов. Решение суда находится на стадии апелляции.
Пресс-секретарь генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиция Джеймс отметила, что по состоянию на 29 декабря 2024 года общая сумма долга превысила 500 миллионов долларов, а по состоянию на четверг, 16 января, составляет более 502 миллионов долларов.
Трамп, который лично задолжал около 490 миллионов долларов из этой суммы, рассчитывает на отсрочку от Апелляционного отдела среднего уровня Первого департамента суда Нью-Йорка. Во время дебатов в сентябре по меньшей мере двое из пяти судей апелляционной коллегии скептически оценили решение с такой выплатой. Один из них назвал ее "огромной" и "тревожной".
Однако пока ответчики ожидают решения коллегии, которое ожидается в начале этого года, интерес к делу продолжает расти.
Обычно суд публикует решения во вторник и в четверг утром, и дело избранного президента не было среди тех, что были опубликованы 16 января.
"Это означает, что в понедельник, 20 января, Трамп, скорее всего, примет присягу как президент с долгом перед штатом Нью-Йорк, превышающим совокупный предложенный бюджет на 2025 год для вместе взятых шестого и седьмого по величине городов штата - Олбани и Нью-Рошель", - отмечает CBS News.
24 февраля 2024 года суд штата Нью-Йорк обязал Дональда Трампа официально оплатить 454,2 миллиона долларов. Решение было принято за манипулирование собственным капиталом в гражданском деле о мошенничестве, которое возбудил генеральный прокурор Нью-Йорка.
Трамп выступил против долга и дела, в котором судья пришел к выводу, что он и его компания манипулировали электронными таблицами, предоставленными бухгалтерам, чтобы выжать из них оценки, предоставленные банкам и страховщикам. В результате судья Артур Энгорон пришел к выводу, что политик и его компания получили более выгодные условия по кредитам и страховым сделкам, которые они бы не получили в противном случае.
По заключению судьи, общая сумма, которую они могут задолжать государству в качестве убытков, равна сумме, которую они получили благодаря этой схеме, плюс проценты.
Во время судебного разбирательства дела в 2023 году Трампа вызвали в суд, где он обвинил своих сотрудников и внешних бухгалтеров, но заявил, что его бухгалтерские книги были составлены точно. Он утверждал, что его компания не только не переоценила его активы и чистый капитал, но и "недооценила" их.
Кроме полумиллиарда долларов по гражданскому делу в Нью-Йорке, Трамп также должен более 88 миллионов долларов писательнице Джин Кэрролл, после того, как присяжные в 2023 и 2024 годах признали его виновным в сексуальном насилии и клевете.
Новоизбранный президент США отрицает все обвинения и подает апелляции по всем трем делам.
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