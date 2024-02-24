Трампа обязали уплатить более 450 млн долларов по делу о мошенничестве, - Reuters

Судья штата Нью-Йорк официально обязал Дональда Трампа выплатить 454,2 млн долларов после того, как его признали виновным в манипулировании собственным капиталом в гражданском деле о мошенничестве, возбужденном генеральным прокурором штата Нью-Йорк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выплата включает штраф в размере 354,9 млн долларов, который суд назначил 16 февраля, плюс проценты.

Суд также обязал совершеннолетних сыновей Трампа, Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа, выплатить почти 4,7 млн долларов каждому, а бывшего финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга - 1,1 млн долларов, включая проценты.

Общая сумма выплат составляет $464,6 млн и была определена в четверг. Более 114 тыс. долларов процентов будут продолжать начисляться ежедневно, преимущественно только для Дональда Трампа. Решение было обнародовано в пятницу.

Генеральный прокурор Летиция Джеймс обвинила ответчиков в незаконном завышении стоимости имущества Трампа с целью раздуть его собственность и получить лучшие условия кредитования и страхования.

Судебные дела против Трампа

Против Дональда Трампа выдвинули более 90 уголовных обвинений по нескольким делам: по выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дениэль, попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года, неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул президентский пост, а также другие обвинения.

В 2020 году против Трампа открыли дело из-за возможного банковского мошенничества.

16 февраля 2024 суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа выплатить более 350 млн долларов. Он признан виновным в умышленных финансовых махинациях в течение десяти лет. Также судья запретил Трампу занимать должности руководителя или директора любой нью-йоркской корпорации в течение трех лет.

Кроме того, Трамп может быть привлечен к гражданской ответственности за действия участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

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