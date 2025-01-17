Трамп стане президентом США з боргом у понад півмільярда доларів, - CBS

Видання нагадало, що у лютому 2024 року Трампу, двом його синам і колишньому керівнику його компанії, суд штату Нью-Йорк наказав сплатити 364 мільйони доларів "нечесно отриманого прибутку", а також мільйони доларів відсотків за минулі роки. На суму, яка на той час становила 464 мільйони доларів, щоденно продовжували нараховувати понад 114 тисяч доларів відсотків. Рішення суду перебуває на стадії апеляції.

Прес-секретар генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиція Джеймс зазначила, що станом на 29 грудня 2024 року загальна сума боргу перевищила 500 мільйонів доларів, а станом на четвер, 16 січня, становить понад 502 мільйони доларів.

Трамп, який особисто заборгував близько 490 мільйонів доларів з цієї суми, розраховує на відстрочку від Апеляційного відділу середнього рівня Першого департаменту суду Нью-Йорка. Під час дебатів у вересні щонайменше двоє з п'яти суддів апеляційної колегії скептично оцінили рішення з такою виплатою. Один з них назвав її "величезною" і "тривожною".

Однак доки відповідачі очікують на рішення колегії, яке очікується на початку цього року, інтерес до справи продовжує зростати.

Зазвичай суд оприлюднює рішення у вівторок та у четвер вранці, і справа обраного президента не була серед тих, що були опубліковані 16 січня.

"Це означає, що в понеділок, 20 січня, Трамп, скоріш за все, складе присягу як президент з боргом перед штатом Нью-Йорк, що перевищує сукупний запропонований бюджет на 2025 рік для разом узятих шостого і сьомого за величиною міст штату - Олбані та Нью-Рошель", - зазначає CBS News.