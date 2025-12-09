ua en ru
Трамп опроверг возможность выхода из переговоров и снова вспомнил о "350 миллиардах"

США, Вторник 09 декабря 2025 14:16
Трамп опроверг возможность выхода из переговоров и снова вспомнил о "350 миллиардах" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление своего сына о том, что США могут выйти из мирных переговоров по Украине. Однако он снова вспомнил нарратив о мифических "350 миллиардах" для Украины и сделал ряд других непонятных заявлений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп сказал в интервью Politico.

Трамп заявил, что думать, что он откажется от участия в переговорах между Украиной и Россией - это "не совсем правильно". При этом Трамп пожаловался, что с Россией "нелегко" и заявил, что россияне якобы "гораздо сильнее".

"Мы должны, знаете, они должны играть в игре. Если они не читают соглашения, потенциальные соглашения... Знаете, с Россией нелегко, потому что Россия имеет преимущество. И они всегда так делали. Они намного больше. Они гораздо сильнее в этом смысле", - заявил американский президент.

Трамп поспешил добавить, что он очень высоко оценивает усилия народа Украины и украинских военных "за храбрость, за бои и все такое", но, мол, "размер победит". При этом он снова начал говорить, что цифры потерь "просто сумасшедшие", война "никогда бы не произошла" и якобы "миллионы людей погибли".

"Знаете, в прошлом месяце они потеряли 27 000 солдат и несколько человек из-за ракетных запусков по Киеву и другим местам", - заявил Трамп, не предоставляя никаких доказательств.

Уже в очередной раз американский президент вспомнил много раз опровергнутое заявление о тех самых мифических "350 миллиардов долларов", которые 46-й президент США Джозеф Байден, по версии Трампа, предоставил Украине. Также Трамп намекнул, что если бы США не помогали Украине во времена Байдена, Россия уже могла бы выиграть войну в Украине.

"И знаете, если бы он их не дал, возможно, произошло бы что-то другое, но Путин не уважал Байдена, и он не уважал Зеленского, ему не нравился Зеленский, они действительно ненавидят друг друга. Часть проблемы заключается в том, что они очень ненавидят друг друга, и им очень трудно попытаться заключить сделку, это труднее, чем большинству", - добавил Трамп.

Отметим, в этом же интервью Трамп заявил, что в Украине, мол, необходимо провести выборы, намекая на якобы отсутствие демократии из-за их отсрочки во время полномасштабной войны.

Также Трамп сделал открыто пророссийское заявление относительно мирных переговоров между Украиной и РФ. По мнению американского президента, российский режим якобы имеет более выгодные позиции на переговорах, чем Украина.

