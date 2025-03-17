Трамп надеется на успешные переговоры с Путиным, - глава нацразведки США

Президент США Дональд Трамп ожидает, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным будут успешными и продуктивными.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью NDTV заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард.

Она напомнила, что Трамп уже очень четко обозначил свою позицию - он хочет завершить войну России против Украины.

"Переговоры (с Украиной и Россией - ред.) только начались, и он надеется на успех, но не для себя, а для дела мира и прекращения гибели невинных людей", - добавила Габбард.

По словам главы нацразведки, у США есть лучшие переговорщики, которые работают как с украинцами, так и с россиянами. Поэтому в Вашингтоне ожидают дальнейшего прогресса.

"Президент Трамп проведет очень продуктивный разговор с Путиным в подходящее время, опираясь на свою непоколебимую приверженность миру", - добавила она.