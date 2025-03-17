Трамп надеется на успешные переговоры с Путиным, - глава нацразведки США
Президент США Дональд Трамп ожидает, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным будут успешными и продуктивными.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью NDTV заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард.
Она напомнила, что Трамп уже очень четко обозначил свою позицию - он хочет завершить войну России против Украины.
"Переговоры (с Украиной и Россией - ред.) только начались, и он надеется на успех, но не для себя, а для дела мира и прекращения гибели невинных людей", - добавила Габбард.
По словам главы нацразведки, у США есть лучшие переговорщики, которые работают как с украинцами, так и с россиянами. Поэтому в Вашингтоне ожидают дальнейшего прогресса.
"Президент Трамп проведет очень продуктивный разговор с Путиным в подходящее время, опираясь на свою непоколебимую приверженность миру", - добавила она.
Переговоры Путина с Трампом
Напомним, президент США Дональд Трамп сегодня, 17 марта, заявил о планах провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Вероятно, звонок состоится завтра, 18 марта.
При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что завтра могут состояться переговоры Трампа и Путина.
Стоит заметить, что ключевым предметом обсуждений между США и Россией последнее время является предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня с Украиной. Пока Москва не спешит соглашаться.
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