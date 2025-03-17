В Кремле сделали заявление о разговоре Путина с Трампом

Телефонный разговор российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться уже завтра. В Кремле подтвердили подготовку, но отказались раскрывать детали обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться во вторник.

"Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", - заявил Песков журналистам.

Дональд Трамп сообщал, что планирует провести звонок с Путиным во вторник 18 марта.

На вопрос о том, будет ли вопрос территориальных споров и контроля над атомными станциями, а также о возможных новых деталях разговора, Песков отметил, что не будет опережать события.

"Разговор действительно готовится, но в нашем понимании, конечно, разговор двух президентов не подлежит заранее содержательному обсуждению. Поэтому мы этого не будем делать", - заявил он.