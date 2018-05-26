Трамп повідомив, що Венесуела звільнила затриманого в 2016 році американця

Разом зі своєю родиною звільнений незабаром відвідає Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що влада Венесуели звільнили затриманого в 2016 році американця. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Очікується, що разом зі своєю родиною звільнений незабаром відвідає Білий дім.

"Гарні новини про звільнення американського заручника з Венесуели. Сьогодні (26 травня, ред.) ввечері повинен прибути в округ Колумбія і відвідати Білий дім разом зі своєю родиною приблизно в 7:00 вечора", - написав Трамп.

Він зазначив, що "великі жителі Юти будуть дуже щасливі", оскільки звільнений американець саме з цього штату.

Good news about the release of the American hostage from Venezuela. Should be landing in D. C. this evening and be in the White House, with his family, at about 7:00 P. M. The great people of Utah will be very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

Зазначимо, суд Венесуели в 2017 році залучив до відповідального громадянина США Джошуа Холта. Його звинуватили у володінні зброєю. Американець провів в ув'язненні більше півтора року.

Looking forward to seeing Joshua Holt this evening in the White House. The great people of Utah are Celebrating! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

Нагадаємо, після недавньої чергової перемоги на виборах президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що висилає з країни тимчасового повіреного у справах Сполучених Штатів Тодда Робінсона та його заступника. У відповідь США також прийняли рішення выслат венесуельських дипломатів.