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Трамп повідомив, що Венесуела звільнила затриманого в 2016 році американця

НовиниПолітика    26.05.2018 - 19:05
Фото: Дональд Трамп (twitter.com prezydentpl464)
Фото: Дональд Трамп (twitter.com prezydentpl464)

Разом зі своєю родиною звільнений незабаром відвідає Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що влада Венесуели звільнили затриманого в 2016 році американця. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Очікується, що разом зі своєю родиною звільнений незабаром відвідає Білий дім.

"Гарні новини про звільнення американського заручника з Венесуели. Сьогодні (26 травня, ред.) ввечері повинен прибути в округ Колумбія і відвідати Білий дім разом зі своєю родиною приблизно в 7:00 вечора", - написав Трамп.

Він зазначив, що "великі жителі Юти будуть дуже щасливі", оскільки звільнений американець саме з цього штату.

Зазначимо, суд Венесуели в 2017 році залучив до відповідального громадянина США Джошуа Холта. Його звинуватили у володінні зброєю. Американець провів в ув'язненні більше півтора року.

Нагадаємо, після недавньої чергової перемоги на виборах президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що висилає з країни тимчасового повіреного у справах Сполучених Штатів Тодда Робінсона та його заступника. У відповідь США також прийняли рішення выслат венесуельських дипломатів.

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Теги публікації: Венесуэла  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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