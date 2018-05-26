Трамп сообщил, что Венесуэла освободила задержанного в 2016 году американца

Вместе со своей семьей освобожденный вскоре посетит Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы освободили задержанного в 2016 году американца. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Ожидается, что вместе со своей семьей освобожденный вскоре посетит Белый дом.

"Хорошие новости об освобождении американского заложника из Венесуэлы. Сегодня (26 мая, ред.) вечером должен прибыть в округ Колумбия и посетить в Белый дом вместе со своей семьей примерно в 7:00 вечера", - написал Трамп.

Он отметил, что "великие жители Юты будут очень счастливы", поскольку освобожденный американец именно из этого штата.

Good news about the release of the American hostage from Venezuela. Should be landing in D.C. this evening and be in the White House, with his family, at about 7:00 P.M. The great people of Utah will be very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

Отметим, суд Венесуэлы в 2017 году привлек к ответственного гражданина США Джошуа Холта. Его обвинили во владении оружием. Американец провел в заключении более полутора лет.

Looking forward to seeing Joshua Holt this evening in the White House. The great people of Utah are Celebrating! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

Напомним, после недавней очередной победы на выборах президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что высылает из страны временного поверенного в делах Соединенных Штатов Тодда Робинсона и его заместителя. В ответ США также приняли решение выслат венесуэльских дипломатов.