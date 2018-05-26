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Трамп сообщил, что Венесуэла освободила задержанного в 2016 году американца

НовостиПолитика    26.05.2018 - 19:05
Фото: Дональд Трамп (twitter.com prezydentpl464)
Фото: Дональд Трамп (twitter.com prezydentpl464)

Вместе со своей семьей освобожденный вскоре посетит Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы освободили задержанного в 2016 году американца. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Ожидается, что вместе со своей семьей освобожденный вскоре посетит Белый дом.

"Хорошие новости об освобождении американского заложника из Венесуэлы. Сегодня (26 мая, ред.) вечером должен прибыть в округ Колумбия и посетить в Белый дом вместе со своей семьей примерно в 7:00 вечера", - написал Трамп.

Он отметил, что "великие жители Юты будут очень счастливы", поскольку освобожденный американец именно из этого штата.

Отметим, суд Венесуэлы в 2017 году привлек к ответственного гражданина США Джошуа Холта. Его обвинили во владении оружием. Американец провел в заключении более полутора лет.

Напомним, после недавней очередной победы на выборах президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что высылает из страны временного поверенного в делах Соединенных Штатов Тодда Робинсона и его заместителя.  В ответ США также приняли решение выслат венесуэльских дипломатов.

Мадуро обвинил власти США в попытке военного переворота в Венесуэле Более 10 стран отзывают своих послов из Венесуэлы после выборов
Теги публикации: Венесуэла  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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