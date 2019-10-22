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США скасують санкції проти Туреччини, у разі продовження перемир'я в Сирії

Новини » В світі    22.10.2019 - 20:15
США скасують санкції проти Туреччини, у разі продовження перемир'я в Сирії
Фото: Білий будинок (www.whitehouse.gov)

Сьогодні в 21:00 по Києву закінчує діяти тимчасове припинення вогню в Сирії

Сполучені Штати Америки скасують введені санкції проти Туреччини, якщо в Сирії буде зберігатися перемир'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення AFP Twitter.

За словами представника Білого дому Хогана Гідлі, США очікує, що Туреччина в найближчі години завершить свою військову операцію в Сирії.

"Ми очікуємо, що тимчасове припинення вогню, тимчасова деескалація перетворяться в постійні до кінця другої половини дня", - повідомив Гідлі.

Нагадаємо, 17 жовтня США і Туреччина домовилися про припинення вогню на 120 годин. Цей період закінчується сьогодні. Американські війська в цей час перекинули свої сили в Іраку і повністю покинули Сирію.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив продовжити військову операцію в Сирії. За його словами, військова операція проти курдів буде продовжена, якщо перемир'я на півночі Сирії буде порушено.

Крім цього Ердоган повідомляв, що у "безпечній зоні" на північному сході Сирії у вівторок перебували більше тисячі курдських бойовиків. За його словами, курдські сили повинні покинути територію до 21:00 (за Києвом - ред).

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