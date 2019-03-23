Трамп повідомив про звільнення від ІД території Сирії та Іраку

Президент США Дональд Трамп заявив, що сили антитерористичної коаліції на чолі з США звільнили 100% території, яку "Ісламська держава" (ІДІЛ) займала в Сирії і Іраку. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Reuters.

Також Трамп заявив, що США продовжить свою боротьбу з ІД, поки бойовики не будуть переможені, "де б вони не були".

"Я радий оголосити, що разом з нашими партнерами з міжнародної коаліції проти ІДІЛ, включаючи сили безпеки Іраку і збройну коаліцію, "Сили демократичної Сирії" (СДС), Сполучені Штати звільнили всі контрольовані ІДІЛ території Сирії та Іраку — 100% самопроголошеного "халіфату", - заявив Трамп.

Зазначимо, в грудні 2017 року Трамп заявив про перемогу над ІД в Сирії і Іраку. При цьому він зазначав, що бойовики починають поширюватися і в інші райони.

Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки глави Пентагону Патрік Шанахан доповів президенту США Дональду Трампу про те, що у бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" не залишилося територій в Сирії.

РБК-Україна писало, що 20 березня президент США Дональд Трамп заявив, що останній оплот "Ісламської держави" в Сирії "буде ліквідовано до вечора.

Раніше Трамп заявляв, що США не планують починати військову операцію в Сирії, незважаючи на зроблений 7 квітня ракетний удар по авіабазі Шайрат в провінції Хомс.