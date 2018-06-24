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Интервью

Трамп сообщил, что доверяет Ким Чен Ыну

НовостиПолитика    24.06.2018 - 03:28
Фото: Дональд Трамп (www.nato.int)
Фото: Дональд Трамп (www.nato.int)

Трамп заявил, что ему и Ким Чен Ыну удалось заключить "замечательное соглашение"

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу TBN.

Так, отвечая на вопрос журналиста, доверяет ли он Ким Чен Ыну, Трамп сказал: "Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном, между нами возникла хорошая химия. Я считаю, что он хочет сделать что-то для своей страны, может быть, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь".

Вместе с тем, Трамп отметил, что они с Ким Чен Ыном заключили "замечательное соглашение" по итогам саммита в Сингапуре.

Напомним, ранее сообщалось, что Сингапур потратил 15 млн долларов на саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Сингапур потратил 20 миллионов сингапурских долларов (15 миллионов долларов) на саммит Трампа и Ким Чен Ына.

Отметим, встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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