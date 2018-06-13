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Сінгапур витратив 15 млн доларів на саміт США і КНДР

НовиниПолітика    13.06.2018 - 17:43
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)

Зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбулася в Сінгапурі 12 червня

Сінгапур витратив 15 млн доларів на саміт президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Про це заявив прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сяньлун, повідомляє CNBC.

Як зазначив Лі Сяньлун, Сінгапур витратив 20 мільйонів сінгапурських доларів (15 мільйонів доларів) на саміт Трампа та Кім Чен Ина.

"Це витрати, які ми готові заплатити...Той факт, що нас обрали місцем зустрічі - ми не просили про це, але нас просили, і ми домовилися, - каже щось про відносини Сінгапуру зі сторонами, з Америкою, з Північною Кореєю, а також про наш статус у міжнародному співтоваристві", - заявив він.

Зазначимо, зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбулася в Сінгапурі 12 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прийняли запрошення один одного відвідати відповідно Пхеньян і Вашингтон.

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Теги публікації: КНДР, Сингапур, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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