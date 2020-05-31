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Заворушення в США: комендантську годину ввели у 25 містах

Новини » Надзвичайні події     31.05.2020 - 07:17
Заворушення в США: комендантську годину ввели у 25 містах
Фото: протести в США (twitter/latimes)

Кервники міст у 16 штатах оголосили про введення комендантської години на вихідні

Американські міста один за іншим почали запроваджувати комендантську годину після загострення протестів, що виникли після вбивства поліцією афроамериканського жителя Міннеаполіса. Рішення про обмеження на вихідних прийняли вже 25 міст.

Про це повідомляє CNN.

Комендантську годину введено в окремих містах у 16 штатах:

Штат Каліфорнія - Беверлі Хіллс, Лос-Анджелес. Колорадо - Денвер. Флорида - Маямі. Джорджія - Атланта. Іллінойс - Чикаго. Штат Кентуккі - місто Луїсвілль. Міннесота - міста Міннеаполіс і Сент-Пол. Штат Нью-Йорк - Рочестер. Штат Огайо - міста Цинциннаті, Клівленд, Колумбус, Дейтон, Толедо.

В Штаті Орегон комендантську годину введено в містах Юджин та Портленд. Також у Філадельфії і Піттсбурзі, штат Пенсільванія. У штаті Південна Кароліна комендантську годину ввели в Чарльстоні і Колумбії.

А також особливий режим діє в містах Нешвілл (штат Теннессі), Солт-Лейк-Сіті (штат Юта), Сіетл (штат Вашингтон) і Мілуокі (штат Вісконсин).

Комендантську годину введено переважно на вихідні - у Філадельфії обмеження почали діяти з 8 вечора 30 травня і триватиме приблизно до 6 годин ранку понеділка, 1 червня, за місцевим часом.

Що стосується особливостей цього періоду, то, наприклад, мер Філадельфії Джим Кенні повідомив: "Люди можуть покидати свої будинки тільки для того, щоб піти на роботу в необхідні підприємства або звернутися за медичною або поліцейською допомогою".

А в Лос-Анджелесі комендантська година вимагає від жителів залишатися вдома до 5:30 ранку неділі, 31 травня.

Нагадаємо, мінімум сім штатів і федеральний столичний округ Колумбія закликали Національну гвардію США допомогти боротися з масовими заворушеннями.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України акциибеспорядкикомендантский час
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