Трамп сегодня выступит с новым заявлением в Овальном кабинете

Другие заявления Трампа

Напомним, недавно президент США заявил, что в течение двух недель его администрация узнает, удастся ли достичь мира в Украине. Если нет - он пообещал искать "другой путь действий".

"Я дам вам знать через две недели. После двух недель мы будем знать, будет ли мир в Украине. Иначе мы будем действовать иначе. Но мы будем знать очень скоро", - сказал Трамп в эфире "Шоу Тодда Старнса".

Также на днях глава Белого дома раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что он медлил с разрешением Украине бить американским оружием вглубь России.

"Абсолютно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине отбиваться, только защищаться. Как это сработало? В любом случае, эта война никогда бы не состоялась, если бы я был президентом - НУЛЕВЫЕ ШАНСЫ. Интересные времена впереди!", - заявил он.

Стоит добавить, Трамп неоднократно обвинял Джо Байдена в том, что тот якобы спровоцировал полномасштабную войну РФ против Украины словами о том, что Украина сможет присоединиться к НАТО.