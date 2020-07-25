Трамп пом'якшив обмеження на експорт американських безпілотників

Президент США Дональд Трамп послабив обмеження експортного контролю при продажу американських військових безпілотників іншим країнам. Він пом'якшив обмеження в рамках міжнародного Режиму контролю за ракетними технологіями (РКРТ).

Відповідну заяву прес-секретаря Кейлі Макінені, опубліковано на сайті Білого дому.

Наголошується, що це рішення президента підвищить національну безпеку США і зміцнить військовий потенціал союзників.

"Сьогодні президент Дональд Трамп вжив заходів для підвищення стандартів експорту безпілотних літальних апаратів. Хоча РКРТ має вирішальне значення для уповільнення процесу поширення, сприяння миру і безпеки, він гостро потребує модернізації стосовно до БПЛА", - заявила Макінені.

Вона зазначила, що стандартам РКРТ вже більше трьох десятиліть.

"Новий режим відкриває продаж збройних безпілотників США менш стабільним урядам, яким раніше було заборонено купувати їх", - йдеться в заяві.

Макінені підкреслила, що експорт військових БПЛА США "ще підпадає під дію строгих критеріїв перевірки, викладених в американському законодавстві, а також, згідно з критеріями нерозповсюдження, наведеним у Керівних принципах РКРТ.

В Білому домі чекають, що всі країни-учасниці РКРТ приєднаються до США і приймуть цей новий стандарт.

Зазначимо, що Режим контролю за ракетними технологіями (РКРТ; Missile Technology Control Regime, MTCR) - і неформальне добровільне об'єднання держав, що поділяють цілі ракетного нерозповсюдження. Створений в 1987 році і об'єднує 35 країн.

Мета РКРТ - протидія розповсюдженню технологій створення ракетних засобів доставки зброї масового знищення. Заборона поширюється на ракети і літаки або системи доставки, здатні переносити вантаж масою 500 кг на 300 більше км.

Основними документами РКРТ є Керівні принципи, що визначають загальні критерії контролю, і Технічні додатки, що містять перелік контрольованої продукції.

Нагадаємо, раніше американські військові провели в Тихому океані випробування лазерної зброї для знищення безпілотних літальних апаратів.

Також РБК-Україна повідомляло, що США випробували першу крилату ракету наземного базування з досяжності більше 500 км, яка була заборонена ракетним договором.