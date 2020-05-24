ВМС США випробували лазерну зброю проти безпілотників

Установка успішно вивела з ладу безпілотник
Американські військові провели в Тихому океані випробування лазерної зброї для знищення безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Це перший раз, коли установку випробували проти безпілотника в морі.
Про це повідомило командування американського Тихоокеанського флоту.
Система твердотільного лазерного зброї (Solid State Laser Weapons System Demonstrator) була розміщена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, дислокованому неподалік від військової бази Перл-Харбор.
У ході тестів, що відбулися 16 травня, установка успішно вивела з ладу безпілотник.
Командир корабля Керрі Сандерс зазначив, що установка "прокладе шлях для майбутніх систем озброєння".
Раніше повідомлялося, що влада США обговорювали можливість проведення ядерного випробування вперше з 1992 року.
РБК-Україна писало, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої сторони обговорили питання контролю над озброєнням.
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Автор: Инна Собора