ВМС США випробували лазерну зброю проти безпілотників

Фото: прапор США (РБК-Україна)

Установка успішно вивела з ладу безпілотник

Американські військові провели в Тихому океані випробування лазерної зброї для знищення безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Це перший раз, коли установку випробували проти безпілотника в морі.

Про це повідомило командування американського Тихоокеанського флоту.

Система твердотільного лазерного зброї (Solid State Laser Weapons System Demonstrator) була розміщена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, дислокованому неподалік від військової бази Перл-Харбор.

У ході тестів, що відбулися 16 травня, установка успішно вивела з ладу безпілотник.

Командир корабля Керрі Сандерс зазначив, що установка "прокладе шлях для майбутніх систем озброєння".

Раніше повідомлялося, що влада США обговорювали можливість проведення ядерного випробування вперше з 1992 року.

РБК-Україна писало, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої сторони обговорили питання контролю над озброєнням.

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Автор: Инна Собора