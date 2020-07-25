Трамп смягчил ограничения на экспорт американских беспилотников

Президент США Дональд Трамп ослабил ограничения экспортного контроля при продаже американских военных беспилотников другим странам. Он смягчил ограничения в рамках международного Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ).

Соответствующее заявление пресс-секретаря Кейли Макинэни, опубликовано на сайте Белого дома.

Отмечается, что это решение президента повысит национальную безопасность США и укрепит военный потенциал союзников.

"Сегодня президент Дональд Трамп принял меры для повышения стандартов экспорта беспилотных летательных аппаратов. Хотя РКРТ имеет решающее значение для замедления процесса распространения, содействия миру и безопасности, он остро нуждается в модернизации применительно к БПЛА", - заявила Макинэни.

Она отметила, что стандартам РКРТ уже более трех десятилетий.

"Новый режим открывает продажи вооруженных беспилотников США менее стабильным правительствам, которым ранее было запрещено покупать их", - говорится в заявлении.

Макинэни подчеркнула, что экспорт военных БПЛА США "по-прежнему подпадает под действие строгих критериев проверки, изложенных" в американском законодательстве, а также, согласно критериям нераспространения, приведенным в Руководящих принципах РКРТ.

В Белом доме ожидают, что все страны-участницы РКРТ присоединятся к США и примут этот новый стандарт.

Отметим, что Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ; Missile Technology Control Regime, MTCR) - неформальное и добровольное объединение государств, разделяющих цели ракетного нераспространения. Создан в 1987 году и объединяет 35 стран.

Цель РКРТ - противодействие распространению технологий создания ракетных средств доставки оружия массового уничтожения. Запрет распространяется на ракеты и беспилотники или системы доставки, способные переносить груз массой 500 кг на 300 более км.

Основными документами РКРТ являются Руководящие принципы, определяющие общие критерии контроля, и Технические приложения, содержащие перечень контролируемой продукции.

Напомним, ранее американские военные провели в Тихом океане испытания лазерного оружия для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Также РБК-Украина сообщало, что США испытали первую крылатую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 км, которая была запрещена ракетным договором.