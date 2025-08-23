ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп всколыхнул Европу даже больше, чем Путин, - президент Финляндии

Суббота 23 августа 2025 14:34
UA EN RU
Трамп всколыхнул Европу даже больше, чем Путин, - президент Финляндии Фото: Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп своей внешней политикой всколыхнул Европу даже больше, чем российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Трамп пробудил Европу во внешней политике, а Путин - в сфере безопасности. Если посмотреть на расходы НАТО на оборону, то можно увидеть, что Европа готовится к худшему из-за Путина. В то же время, Трампу достаточно успешно удалось оказать давление на Европу, чтобы она увеличила свои расходы на оборону", - отметил Стубб.

При этом президент Финляндии утверждает, что Путин провалил все свои стратегические цели.

"Это, пожалуй, самый большой стратегический геополитический провал в новейшей истории", - подчеркнул он.

По словам Стубба, ни одна из поставленных Путиным целей не была достигнута. Своими действиями он объединил Европу, расширил НАТО за счет Финляндии и Швеции, фактически увеличил расходы НАТО на оборону с двух до пяти процентов ВВП.

"Если говорить о территориальных завоеваниях, то он уже 12 лет пытается захватить Донецкую область Украины, половину которой фактически он занял еще до начала войны", - добавил финский лидер.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что он ожидает от европейских стран-членов НАТО увеличения расходов на оборону. Целевой показатель в 5% ВВП предложил именно Вашингтон.

На фоне согласия стран Европы на такой целевой показатель глава Пентагона Пит Хегсет уже признал, что они "активизировались".

Впоследствии, в конце июня, лидеры стран НАТО во время саммита в Гааге обязались увеличить оборонные расходы до уровня 5% ВВП за 10 лет. Такое требование выдвигал президент США Дональд Трамп.

Новый целевой показатель оборонных расходов, который должен быть достигнут в течение следующих 10 лет, представляет собой скачок на сотни миллиардов долларов в год. Ранее страны НАТО должны были тратить на оборону 2% ВВП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Дональд Трамп
Новости
Летчик из "Призраков Киева": что известно о пилоте МиГ-29, который погиб после задания
Летчик из "Призраков Киева": что известно о пилоте МиГ-29, который погиб после задания
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"