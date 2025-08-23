Трамп всколыхнул Европу даже больше, чем Путин, - президент Финляндии
Президент США Дональд Трамп своей внешней политикой всколыхнул Европу даже больше, чем российский диктатор Владимир Путин.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
"Трамп пробудил Европу во внешней политике, а Путин - в сфере безопасности. Если посмотреть на расходы НАТО на оборону, то можно увидеть, что Европа готовится к худшему из-за Путина. В то же время, Трампу достаточно успешно удалось оказать давление на Европу, чтобы она увеличила свои расходы на оборону", - отметил Стубб.
При этом президент Финляндии утверждает, что Путин провалил все свои стратегические цели.
"Это, пожалуй, самый большой стратегический геополитический провал в новейшей истории", - подчеркнул он.
По словам Стубба, ни одна из поставленных Путиным целей не была достигнута. Своими действиями он объединил Европу, расширил НАТО за счет Финляндии и Швеции, фактически увеличил расходы НАТО на оборону с двух до пяти процентов ВВП.
"Если говорить о территориальных завоеваниях, то он уже 12 лет пытается захватить Донецкую область Украины, половину которой фактически он занял еще до начала войны", - добавил финский лидер.
Что предшествовало
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что он ожидает от европейских стран-членов НАТО увеличения расходов на оборону. Целевой показатель в 5% ВВП предложил именно Вашингтон.
На фоне согласия стран Европы на такой целевой показатель глава Пентагона Пит Хегсет уже признал, что они "активизировались".
Впоследствии, в конце июня, лидеры стран НАТО во время саммита в Гааге обязались увеличить оборонные расходы до уровня 5% ВВП за 10 лет. Такое требование выдвигал президент США Дональд Трамп.
Новый целевой показатель оборонных расходов, который должен быть достигнут в течение следующих 10 лет, представляет собой скачок на сотни миллиардов долларов в год. Ранее страны НАТО должны были тратить на оборону 2% ВВП.