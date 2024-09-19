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Трамп сказал о вероятной встрече с Зеленским на следующей неделе

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что предположительно встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Это может произойти на фоне визита главы Украинского государства в Штаты для выступления на заседании Совбеза ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Отвечая на вопросы представителей СМИ о том, встретится ли он с украинским президентом, Трамп сказал "наверное, да".

Больше подробностей кандидат в президенты США от Республиканской партии не озвучил.

Как отмечается в публикации западной прессы, в последние месяцы некоторые другие мировые лидеры, посещавшие США для встреч на высшем уровне, также встречались с Трампом.

Добавим, вчера в СМИ появилась информация о том, что президент Польши Анджей Дуда и Дональд Трамп могут встретиться в штате Пенсильвания уже на этой неделе. Планируется, что они обсудят, в частности, войну РФ против Украины.

Что предшествовало

Напомним, президент Владимир Зеленский уже на следующей неделе посетит США. Ожидается, что это произойдет 24 сентября. Туда он поедет с планом победы Украины, и примет участие в Нью-Йорке в заседании Совета безопасности ООН

По информации "Голоса Америки", Зеленский 25 сентября выступит на заседании ГА ООН, и в повестке дня будет обсуждение снятия ограничений для ВСУ на удары западным оружием по территории России.

Ранее сообщалось, что в августе президент Владимир Зеленский заявил о намерении представить план победы Украины в войне с РФ действующему лидеру США Джо Байдену, а также участникам президентской гонки Камале Харрис и Дональду Трампу.

По словам украинского президента, план уже полностью готов, и теперь самое главное - решимость его реализовать.

Добавим, в середине сентября президент Зеленский раскрыл детали своего разговора с Трампом два месяца назад.

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Владимир ЗеленскийДональд Трамп