Трамп заявил, что предпочел бы не вводить пошлины против Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не вводить пошлины против Китая. Однако такая возможность сохраняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа Fox News.
"У нас есть одна очень большая власть над Китаем, и это тарифы, и они не хотят их. И я бы предпочел не прибегать к ней. Но это огромная власть над Китаем", - сказал он.
Как отмечает Bloomberg, Трамп часто применял тарифы в качестве угрозы против друзей и противников. Он заявлял, что дополнительные доходы от них помогут финансировать его внутренние приоритеты. Лидер США на второй день своего пребывания в должности пригрозил ввести 10% тарифы на Китай уже с 1 февраля за то, что он позволил фентанилу "заполонить" Америку.
Рынки восприняли как позитивный знак то, что Трамп воздержался от введения пошлин на Китай в первые дни своего пребывания у власти, а его недавние угрозы были мягче, чем в прошлом году. В ходе предвыборной кампании республиканец установил дополнительные пошлины на Китай на уровне около 60%, что, по словам экономистов, может подорвать торговлю США с китайской экономикой, сильно зависящей от экспорта.
"Трудно понять, что именно подразумевал президент США Дональд Трамп в своих последних комментариях о тарифах в Китае... Тем не менее, трудно представить, что Трамп отступит от своих угроз тарифами. И анализ Bloomberg Economics показывает, что для Китая и мира многое поставлено на карту", - сказал Чан Шу, главный экономист по Азии Bloomberg Economics
После вступления в должность лидер республиканцев дал китайскому приложению TikTok отсрочку от немедленного запрета в США и заявил о низких рисков национальной безопасности этой платформы.
У Трампа есть причина избегать отчуждения Пекина ранними торговыми мерами, поскольку он пытается убедить Владимира Путина - близкого дипломатического партнера Си - прекратить войну на Украине. "У них большая власть над этой ситуацией", - сказал Трамп о Китае во время видеообращения к Всемирному экономическому форуму в Давосе.
Представительница МИД Китая Мао Нин заявила 24 января на очередной пресс-конференции в Пекине, что у США и Китая есть "огромные общие интересы". "Обе стороны должны активизировать диалог и консультации", - добавила она.