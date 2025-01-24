Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не вводить пошлины против Китая. Однако такая возможность сохраняется.

"У нас есть одна очень большая власть над Китаем, и это тарифы, и они не хотят их. И я бы предпочел не прибегать к ней. Но это огромная власть над Китаем", - сказал он.

Как отмечает Bloomberg, Трамп часто применял тарифы в качестве угрозы против друзей и противников. Он заявлял, что дополнительные доходы от них помогут финансировать его внутренние приоритеты. Лидер США на второй день своего пребывания в должности пригрозил ввести 10% тарифы на Китай уже с 1 февраля за то, что он позволил фентанилу "заполонить" Америку.

Рынки восприняли как позитивный знак то, что Трамп воздержался от введения пошлин на Китай в первые дни своего пребывания у власти, а его недавние угрозы были мягче, чем в прошлом году. В ходе предвыборной кампании республиканец установил дополнительные пошлины на Китай на уровне около 60%, что, по словам экономистов, может подорвать торговлю США с китайской экономикой, сильно зависящей от экспорта.

"Трудно понять, что именно подразумевал президент США Дональд Трамп в своих последних комментариях о тарифах в Китае... Тем не менее, трудно представить, что Трамп отступит от своих угроз тарифами. И анализ Bloomberg Economics показывает, что для Китая и мира многое поставлено на карту", - сказал Чан Шу, главный экономист по Азии Bloomberg Economics

После вступления в должность лидер республиканцев дал китайскому приложению TikTok отсрочку от немедленного запрета в США и заявил о низких рисков национальной безопасности этой платформы.

У Трампа есть причина избегать отчуждения Пекина ранними торговыми мерами, поскольку он пытается убедить Владимира Путина - близкого дипломатического партнера Си - прекратить войну на Украине. "У них большая власть над этой ситуацией", - сказал Трамп о Китае во время видеообращения к Всемирному экономическому форуму в Давосе.

Представительница МИД Китая Мао Нин заявила 24 января на очередной пресс-конференции в Пекине, что у США и Китая есть "огромные общие интересы". "Обе стороны должны активизировать диалог и консультации", - добавила она.