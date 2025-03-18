Трамп отменил защиту спецслужб для детей Байдена
Президент США Дональд Трамп отменил охрану для детей бывшего президента Джо Байдена. Он заявил, что с этого момента они больше не будут получать защиту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Трамп отменил защиту Секретной службы для детей бывшего президента Джо Байдена, Хантера и Эшли Байден.
Соответствующее заявление он сделал в заметке на Truth Social, отметив, что Хантер Байден получал охрану в течение длительного времени, за которую платили налогоплательщики США.
"Хантер Байден имел защиту Секретной службы в течение длительного периода времени, за который платили налогоплательщики Соединенных Штатов", - написал Трамп.
Он также сообщил, что с этого момента Хантер больше не получит охраны, а Эшли Байден, которая имеет 13 агентов Секретной службы, будет исключена из охранного списка.
Это объявление прозвучало через несколько часов после того, как репортер спросил Трампа о подробностях относительно охраны Хантера Байдена. Президент ответил, что ранее не знал об этом, но рассмотрит ситуацию.
Напомним, что в первые дни своего президентства Трамп отменил ряд указов и законов, принятых во времена Байдена. В частности, президент установил отсрочку на 75 дней по запрету ТикТок в США, которая предусматривается законом, принятым во время каденции Байдена.
Также Трамп аннулировал допуск к секретным данным своему предшественнику Джо Байдену. Он ссылаясь на отчет заявил, что у экс-президента проблемы с памятью и ему нельзя доверять конфедециальную информацию.
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