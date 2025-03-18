Трамп отменил защиту спецслужб для детей Байдена

Президент США Дональд Трамп отменил охрану для детей бывшего президента Джо Байдена. Он заявил, что с этого момента они больше не будут получать защиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Трамп отменил защиту Секретной службы для детей бывшего президента Джо Байдена, Хантера и Эшли Байден.

Соответствующее заявление он сделал в заметке на Truth Social, отметив, что Хантер Байден получал охрану в течение длительного времени, за которую платили налогоплательщики США.

"Хантер Байден имел защиту Секретной службы в течение длительного периода времени, за который платили налогоплательщики Соединенных Штатов", - написал Трамп.

Он также сообщил, что с этого момента Хантер больше не получит охраны, а Эшли Байден, которая имеет 13 агентов Секретной службы, будет исключена из охранного списка.

Это объявление прозвучало через несколько часов после того, как репортер спросил Трампа о подробностях относительно охраны Хантера Байдена. Президент ответил, что ранее не знал об этом, но рассмотрит ситуацию.