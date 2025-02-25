Трамп позволил Израилю использовать оружие США с нарушением гуманитарного права, - WP

Администрация Трампа отменила постановление времен Джо Байдена, которое запрещает союзникам использовать оружие производства США с нарушением норм международного гуманитарного права. Это может навредить репутации Соединенных Штатов в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Издание получило приказ, подписанный советником президента США по вопросам национальной безопасности Майком Вальцом 21 февраля, отменяющий Меморандум национальной безопасности-20 (NSM-20). Это решение на условиях анонимности также подтвердили несколько действующих и бывших американских чиновников.

Подписанный Байденом в прошлом году документ, требует от всех стран, получающих оружие от США, письменное обязательство, что они не будут использовать его для атак на гражданское население или ограничения гуманитарной помощи. Такие условия уже существовали, но концепция письменного обязательства была новой, так же как и директива меморандума, предусматривающая отчетность Госдепартамента по этому вопросу перед Конгрессом.

Байден согласился подписать меморандум под давлением прогрессивных демократов, которые стремились ограничить военную помощь США Израилю. Они утверждали, что помощь используется для нанесения вреда гражданскому населению Сектора Газа.

В отчете Госдепартамента, обнародованном через несколько месяцев после меморандума, не был сделан вывод о том, что Израиль действительно злоупотребляет американской помощью в сфере безопасности. Это разозлило прогрессивных законодателей, которые стоят за NSM-20.

Сенатор Крис Ван Голлен, который предложил законопроект о меморандуме, сказал, что хотя NSM-20, возможно, и не был реализован так, как предполагали его сторонники, он был давлением на Израиль, чтобы тот позволил доставить дополнительную помощь в Сектор Газа в ключевые моменты войны.

Кристофер Ле Мон, работавший высокопоставленным чиновником Госдепартамента по правам человека в администрации Байдена, заявил, что решение об отмене этой директивы приведет к тому, что из предоставленного США оружия будет убито еще больше гражданских лиц, и это навредит репутации Америки в мире.

"Единственное, что делает администрация Трампа, отменяя NSM-20, - это дает сигнал американским партнерам, что администрации просто безразлично, как эти правительства используют американское оружие, независимо от того, насколько аморальным или незаконным является их поведение", - сказал Ле Мон.

The Washington Post напомнило, что отмена NSM-20 - не первый шаг администрации Трампа, направленный на сворачивание политики, которая накладывала ограничения, направленные на защиту прав человека.

Во время первого президентского срока, Трамп ввел политику передачи обычных вооружений, в которой экономические соображения преобладали над гражданскими интересами.

В первые же дни после его возвращения в должность в январе, Пентагон запустил процесс ликвидации отдела, созданного во времена Байдена для содействия безопасности гражданского населения во время боевых действий.