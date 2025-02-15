Трамп не знает, освободит ли ХАМАС заложников, но призвал Израиль занять жесткую позицию
Президент США Дональд Трамп заявил 14 февраля, что не знает, освободит ли ХАМАС заложников до "дедлайна" - полудня субботы, 15 февраля. При этом отметил, что Израилю надо занять жесткую позицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Я не знаю, что произойдет завтра (15 февраля) в 12 часов. Если бы это зависело от меня, я бы занял очень жесткую позицию. Я не могу сказать вам, что будет делать Израиль", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Он добавил, что "занял бы другую позицию, но это зависит от ситуации", и вновь продолжил свою речь.
"Послушайте, это зависит от того, что сделает Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху). Это зависит от того, что собирается делать Израиль. Теперь я понимаю, что они полностью изменились, ХАМАС полностью изменился. Они снова хотят освободить заложников", - сказал Трамп.
Что предшествовало
Напомним, в начале этой недели Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль может возобновить боевые действия в Секторе Газа, если ХАМАС не отпустит заложников в субботу, 15 февраля. Однако уже в четверг, 13 числа, ХАМАС заявил, что освободит заложников, как и планировалось, на этих выходных.
Перед этим, 10 февраля, спикер "Бригад Аль-Кассама" Худайфа Кахлут обвинил Израиль в том, что он не выполняет соглашение о прекращении огня в течение трех последних недель. ХАМАС выступил с требованием "компенсаций" от израильских властей. В случае, если этого не произойдет, боевики заявили, что не отпустят заложников 15 февраля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что такие угрозы боевиков - это нарушение перемирия.
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