Трамп не знает, освободит ли ХАМАС заложников, но призвал Израиль занять жесткую позицию

Президент США Дональд Трамп заявил 14 февраля, что не знает, освободит ли ХАМАС заложников до "дедлайна" - полудня субботы, 15 февраля. При этом отметил, что Израилю надо занять жесткую позицию.

"Я не знаю, что произойдет завтра (15 февраля) в 12 часов. Если бы это зависело от меня, я бы занял очень жесткую позицию. Я не могу сказать вам, что будет делать Израиль", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Он добавил, что "занял бы другую позицию, но это зависит от ситуации", и вновь продолжил свою речь.

"Послушайте, это зависит от того, что сделает Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху). Это зависит от того, что собирается делать Израиль. Теперь я понимаю, что они полностью изменились, ХАМАС полностью изменился. Они снова хотят освободить заложников", - сказал Трамп.